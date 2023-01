Zangeres Heddy Lester (72) overleden

Lester werd vooral bekend door haar deelname aan het Songfestival in 1977 met het lied De Mallemolen, dat door haar broer is gecomponeerd. Op het Songfestival in Londen eindigde Lester als twaalfde. De Mallemolen zou nooit een grote hit worden, maar groeide in cafés uiteindelijk wel uit tot een klassieker.

Na het Songfestival verschoof de carrière van Lester zich langzaam naar het theater. Daarnaast kreeg ze rollen in verschillende musicals en films. Ze was voor het laatst te zien in Groeten van Gerri, waarin ze de moeder van hoofdpersoon Gerri van Vlokhoven (Frank Lammers) speelt.

'Passé'

Hoewel ze het meest bekend bleef van haar Songfestivalliedje, waren de momenten dat ze dat liedje live zong sporadisch. "Dat is toch passé", vertelde ze daarover tegen AT5 in 1999. "Ik vind dat ik nieuwe dingen moet gaan doen. En niet alleen maar met dat oude gebeuren... Dan hebben ze zoiets van: 'die vrouw kan echt niets anders dan dat ene liedje zingen'."

De laatste jaren leed Lester aan kanker. In De Telegraaf vertelt haar broer dat Lester 'enorm gevochten' heeft tegen de ziekte. "Aanvankelijk leek het de goede kant op te gaan, tot enkele weken geleden bleek dat de kanker ook haar lever had aangetast. Toen is het opeens heel snel gegaan."

Kijk hieronder naar fragementen met Heddy Lester uit het archief van AT5: