Deur van appartementencomplex op Stadionplein beschoten

De hoofdingang van een appartementencomplex aan het Stadionplein in Zuid is in de vroege ochtend beschoten. De politie doet onderzoek naar het schietincident.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat zij rond 07.20 uur een melding kregen van kogelgaten in de deur. Het precieze tijdstip van het schietincident is nog niet duidelijk. De recherche heeft het gebied afgezet en is bezig met sporenonderzoek.

Omdat de toedracht van het incident voor de politie nog onduidelijk is, vragen zij aan getuigen die iets hebben gezien of gehoord óf die meer weten van het schietincident om zich te melden. Ook aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.