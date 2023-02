Kan hospitahuur voor lucht zorgen op de Amsterdamse woningmarkt?

Geen enkele groep in Amsterdam woont zo ruim als ouderen, woonruimte die jongeren goed kunnen gebruiken. Hospitahuur - kamerverhuur door een bewoner - kan dan ook een goede manier zijn om de kamernood te verlichten. Een nieuw online platform voor hospita’s en kamerzoekers hielp in Utrecht al honderden mensen aan woonruimte. Dat kan ook hier, klinkt het in de Stopera. Maar Amsterdamse woningbouwcorporaties willen er nog niet aan.

In de laatste decennia van de vorige eeuw raakte wonen bij een hospita uit de gratie. Studenten wilden liever in een huis met leeftijdsgenoten. Ouderen met een kamer over, bijvoorbeeld door het overlijden van de partner of het uitvliegen van de kinderen, laten die vaak onbenut.

Tientallen jaren geleden was wonen bij een hospita heel gewoon. Generaties studenten en kamerbewoners woonden in bij de huisbaas, in een kamertje, en droegen maandelijks huur af. Woonruimte voor de een, een zakcentje voor de ander. Win-win.

Een andere oplossing kan zijn om oudere Amsterdammers aan te moedigen een kamer aan te bieden voor de verhuur. “Die woonvorm, wonen bij een hospita, is lange tijd heel gebruikelijk geweest in Nederland.”, vertelt Daan Donkers. Toen hij als student een periode in Colombia verbleef, woonde hij ook bij een hospita, een oudere dame. “Dat was supervet, we konden het heel goed vinden. Zij leerde me Spaans en liet me het land zien, en tegelijkertijd was zij blij met mijn gezelschap.”

Om al die vierkante meters vrij te spelen voor grotere huishoudens is doorstroming een mogelijke oplossing: ouderen met grote woningen laten verhuizen naar kleinere, passende huizen. Een intern onderzoek van een woningbouwcorporatie schat dat er zo 25.000 woningen vrij kunnen komen. Maar aanmoedigingsprogramma’s van de gemeente zijn nog niet erg effectief: in 2021 werd er maar 217 keer gebruik van gemaakt, blijkt uit een rapportage .

Terug in zijn thuisstad Utrecht richtte Donkers, met zijn ervaring in Colombia in het achterhoofd, het platform Hospi Housing op. “Het is een site waar je je kan aanmelden als aanbieder van een extra kamer, of als kamerzoekende. Wij screenen de aanbieders en de woonruimte die ze aanbieden en vissen eventuele schimmige situaties eruit.” Aanbieden van een kamer is gratis; bij een geslaagde match betaalt de kamerzoeker eenmalig 250 euro.

Mensen met een koopwoning kunnen vaak zonder problemen een kamer aanbieden. Maar huurders die een overbodige kamer willen verhuren, hebben expliciete toestemming nodig van de verhuurder. Zoals de woningcorporatie.

Huiverige corporaties, nieuwsgierige politici

In Donkers’ thuisstad Utrecht waren corporaties in eerste instanties huiverig. “Ze dachten dat ons platform hun eigen doorstroomprogramma in de weg zat”, zegt Donkers. “Of waren bang voor extra werk. Maar dat extra werk doen wij dus.” Na twee pilots zijn de Utrechtse corporaties inmiddels overstag.

Kan de Utrechtse formule ook in de regio Amsterdam worden toegepast? Een woordvoerder van wethouder Volkshuisvesting Zita Pels laat weten dat er geen gemeentelijke regels die hospitaverhuur in de weg staan. Ook bij huurwoningen - als de verhuurder maar toestemming geeft.