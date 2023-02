10 cent-tarief sneuvelt ook rond sportparken in Oost na 'aanzienlijke parkeeroverlast'

Automobilisten kunnen vanaf eind februari niet meer tegen een tarief van 10 cent per uur parkeren rond sportpark Middenmeer en sportpark Voorland in Oost. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

In het gebied is volgens wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) sprake van 'aanzienlijke parkeeroverlast die ook effect heeft op de (verkeers)veiligheid'. Vanaf 27 februari geldt het normale tarief van Watergraafsmeer, dat wordt 3,90 euro per uur, van maandag tot en met zaterdag.

"De indruk van de sportverenigingen is dat er sprake is van een aanzienlijk toename van langparkeerders "

Quote

Van der Horst schrijft dat de verschillende sportverenigingen op sportpark Middenmeer, inclusief de Jaap Edenbaan, over het gestegen aantal geparkeerde auto's hebben geklaagd. "De indruk van de sportverenigingen is dat er sprake is van een aanzienlijk toename van langparkeerders met een bestemming elders."

Het tarief van 10 cent per uur rond de sportparken gold tot eind mei 2022 voor een periode van maximaal vier uur. Die zogeheten parkeerduurbeperking mocht van de Hoge Raad niet meer, waardoor er rond de sportparken onbeperkt geparkeerd kon worden voor 10 cent per uur.

Betreuren

Uit vrees voor parkeeroverlast in winkelstraten stopte de gemeente in mei daar wel al met het 10 cent-tarief. Van der Horst schrijft dat winkeliersverenigingen in de Rivierenbuurt en Apollobuurt hebben gezegd dat te betreuren, maar dat ze 'geen duidelijke signalen' ontvangen heeft waaruit blijkt dat winkeliers hierdoor omzetverlies hebben geleden.

Bewoners van Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt hebben volgens Van der Horst aangegeven dat er meer auto's in hun buurt staan nu de parkeerduurbeperking daar is opgeheven. Dat zou komen doordat bezoekers van de Zuidas daar nu parkeren. De parkeertarieven gaan daar daarom misschien later nog omhoog.