Drie jaar cel voor man die ex-partner moeder in nek stak bij een speeltuin in Oost

Een 22-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor het neersteken van een man bij een speeltuin in Oost . De man die neergestoken werd was de ex-partner van zijn moeder.

Het steekincident vond op 21 juni 2022 op klaarlichte dag plaats. Het slachtoffer liep, iets voor 18.00 uur, langs een aantal sportende mannen het Makassarplein op. Een van de sportende mannen stond op en liep richting zijn tas. Hij liep vervolgens naar het slachtoffer en stak hem in zijn nek. Het slachtoffer heeft de veroordeelde nog kort achtervolgd, maar zakte in de Gorontalostraat in elkaar.

Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een aantal dagen op de intensive care heeft gelegen. Het slachtoffer heeft een groot litteken in zijn hals en verlammingsverschijnselen rondom zijn oog en mond eraan overgehouden. Volgens het rechtbankverslag is 'het onduidelijk of die volledig zullen herstellen'.

De politie zei destijds dat er 'extra gevoeligheid op de zaak lag', doordat er tijdens het steekincident veel kinderen in de speeltuin aan het spelen waren.

'Zwart voor zijn ogen'

De veroordeelde heeft verklaard dat zijn moeder en het slachtoffer vroeger een relatie hadden. In die relatie zou volgens hem sprake zijn geweest van bedreiging en geweld, ook richting hemzelf. Op de middag van het steekincident zag hij het slachtoffer voor het eerst en werd het 'zwart voor zijn ogen'. Hij kan zich niet herinneren wat er vanaf dat moment gebeurd was, alleen dat hij op een gegeven moment weer in zijn auto zat.

De 22-jarige man heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis, blijkt uit het psychologisch onderzoek. Omdat de veroordeelde niks van het incident kan herinneren, kan niet vastgesteld worden of zijn stoornis daarbij een rol gespeeld heeft.

De man heeft naast de gevangenisstraf ook een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) opgelegd gekregen. De GVM betekent onder meer dat hij intensieve begeleiding en toezicht na detentie krijgt. Bovendien moet hij ruim 9.000 euro schadevergoeding betalen.