Vechtpartij tussen twee mannen in metro, politie houdt ze op Amstelstation aan

Na een vechtpartij in een metro zijn vanavond op het Amstelstation twee mannen aangehouden. De vechtpartij eindigde op een van de perrons op het station. Eén van de mannen viel daar bewusteloos op de grond.

De politie werd iets na 20.00 uur gealarmeerd. De man was nog altijd buiten bewustzijn toen hij door agenten werd aangetroffen, maar kwam later bij. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Een tweede man werd op een ander perron aangehouden, meldt een woordvoerder van de politie. Op het moment van de vechtpartij waren er nog veel reizigers in de metro en op het station aanwezig.