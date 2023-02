Woning in Nieuwendam ontruimd na brand op zolder

Op een zolder van een woning in de Wognumerstraat in Tuindorp Nieuwendam is vanavond brand uitgebroken. De brandweer moest opschalen om de brand te kunnen blussen. De woning is ontruimd. Niemand raakte gewond.

De eerste meldingen van de brand kwamen rond 21.20 uur binnen. Iets na 22.00 uur bleek dat de brandweer meer materieel nodig had en werd er versterking opgeroepen. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat de brand om 23.00 uur uit was.

In de woning is schade ontstaan aan het dak. De bewoners moesten hun huis verlaten. Stichting Salvage onderzoekt of ze op korte termijn weer terug kunnen. De naastgelegen woningen bleven onbeschadigd. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan.