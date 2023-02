Op rattenjacht met Freddy en Atze: "Ratten zijn ook gewoon mensen"

Toen Freddy Trathlener, beter bekend als Vjèze Fur, gek werd van de stank in zijn studio ging hij op onderzoek uit. Tussen de vaatwasser en het keukenblad vond hij een dode rat. Sindsdien ging die rat niet meer uit zijn hoofd. "Wat voor leven zou hij hebben gehad? Had hij kinderen? Deed hij leuke dingen in het weekend?" Over al die vragen schreef hij met de Job & Fred Band het nummer Dode Rat.