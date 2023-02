Gewapende overval in winkel Bijlmerplein, personeel bedreigd met vuurwapen

Een winkel op het Bijlmerplein is vanmiddag rond 13.00 uur overvallen. De dader had een vuurwapen bij zich en heeft daarmee ook het aanwezige personeel bedreigd.

De verdachte is gevlucht in de richting van de wijk Hoptille. Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen of hij bij de overval heeft buitgemaakt. Wel is duidelijk dat hij bij zijn vluchtpoging een rode plastic tas bij zich droeg.

Bij de overval raakte niemand gewond. De winkel is inmiddels gesloten en de politie voor onderzoek in het pand aanwezig. Ook zijn ze een zoekslag begonnen in de omgeving van Hoptille.