Kinderen van ouders met verslaving en psychische klachten geportretteerd: "Taboe moet verdwijnen"

In Nederland groeit 1 op de 6 kinderen op met een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen. Stanley ter Haar is een van die kinderen en wordt afgebeeld: "Ik kwam in een gezin dat enorm zijn best deed, maar een vader die een enorm verslavingsverleden had op het gebied van drank". Organisator Mirjam Bekker-Stoop van stichting Open mind vindt dat dit soort verhalen meer op de voorgrond moeten komen, en startte dit project samen met fotograaf Sevilay Maria, ook een 'kind van'.

"Ik hoefde niet lang na te denken toen Mirjam me vroeg", vertelt Sevilay. Naast fotograferen, staat ze ook zelf model: "Dat is te gek om je persoonlijke verhaal te vertellen, maar ineens ook onderwerp worden is spannend." Sevilay maakt in de foto’s voelbaar hoe de geportretteerden letterlijk uit de schaduw van de problematiek van hun ouders te kruipen. Ze hoeven niet meer te zwijgen, ze worden gezien en gehoord.