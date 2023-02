Metroverkeer rondom Centraal uur lang stil vanwege storing

De metro's die van en naar het Centraal Station rijden, behalve de Noord/Zuidlijn, stonden vanochtend stil vanwege een storing in het verkeersleidingsysteem. Een woordvoerder van het GVB laat weten dat die storing intussen is opgelost en dat de eerste metro's weer gaan rijden.

De storing ontstond rond 07.20 uur. Het systeem moest opnieuw worden opgestart voordat het verkeer weer op gang kon worden gebracht. De volgens de woordvoerder kost het ongeveer een halfuur om de metro's weer volgens dienstregeling te laten rijden.

Het ging om de lijnen 50 en 54. Lijn 53 reed ook niet, maar dat is vanwege de werkzaamheden op station Zuid. Lijn 53 is daardoor het hele weekend niet in gebruik. Reizigers die normaal gesproken met de metro moeten reizen, maar vanwege de werkzaamheden of de storing dit niet kunnen, mogen met hun GVB-kaartje gebruik maken van de trein.