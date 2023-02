Herdenking Februaristaking: "Iets om trots op te zijn dat we dat nog steeds doen, en blijven doen"

Op 25 februari vindt de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking plaats. Het is dan 82 jaar geleden dat Amsterdammers massaal staakten tegen de Jodenvervolging door de Duitsers. Voor Amsterdam Informeert spreken we Ange Wieberdink, één van de vaste bezoekers van de herdenking bij de Dokwerker.

Op het Jonas Daniël Meijerplein staat de Dokwerker, een bijzonder monument dat in 1952 is geplaatst ter nagedachtenis aan de Februaristaking. Het beeld stelt een staker voor en symboliseert het verzet van de gewone man tegen de bezetter. We spreken hier af met filmmaker Ange Wieberdink, die samen met Jetske Spanjer de film Ontsnapt heeft gemaakt. Deze film gaat over negen vrouwen die gevangen zaten in concentratiekamp Buchenwald in Duitsland in 1945 en daar uit de zogenaamde dodenmars wisten te ontsnappen.

Solidair en tolerant

Ieder jaar bezoekt Wieberdink de herdenking van de Februaristaking bij de Dokwerker. Zij heeft bewondering voor het feit dat deze nog elk jaar plaatsvindt: "Dat vind ik iets om trots op te zijn, dat we dat nog steeds doen, en dat we dat blijven doen, er zijn dingen in het leven waarvoor je de straat op moet durven gaan" vertelt Wieberdink. Het blijven herdenken van de Tweede Oorlog is belangrijk om te beseffen in wat voor vrijheid wij leven.

Voor Wieberdink is de herdenking, door de oorlog in Oekraïne, ook heel actueel. "Als die oorlog straks over is, heeft het ook nog steeds heel veel consequenties voor de mensen die daarin hebben gezeten en de mensen die hier als vluchteling zijn."

Daarom heeft ze een boodschap voor alle Amsterdammers: "Laten we vooral solidair zijn en tolerant naar elkaar toe."