Amsterdamse vuilnisophalers en handhavers gaan vanaf maandag hele week staken

De ambtenaren demonstreren daarmee voor een betere cao: vakbond FNV wil een loonsverhoging van tussen de tien tot twaalf procent. "Het vuil zal een week niet worden opgehaald en boa's zullen geen bonnen uitschrijven", aldus de vakbond.

De bond waarschuwt dat parkeerbonnen gedurende de periode wél worden uitgeschreven, omdat de scanauto's niet van de gemeente zijn. En ook de politie zal gewoon bekeuringen uitschrijven. De actie start maandag en eindigt de maandag een week later. Eerder legden ambtenaren van de gemeenten Utrecht, Rotterdam en Den Haag al een week lang het werk neer.

"Snel weer om tafel"

"Ik begrijp waarom er wordt gestaakt", reageert wethouder Hester van Buren (personeel en organisatie). "Iedereen merkt dat boodschappen en andere zaken flink duurder zijn geworden. Maar niet iedereen heeft daar evenveel last van. Wij proberen er in de onderhandelingen op uit te komen dat werknemers in de lagere schalen er netto meer geld aan overhouden. We hopen snel weer om tafel te kunnen met de vakbonden, want het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot een goede cao te komen."

De gemeente roept Amsterdammers op om de stad leefbaar te houden. "Door tijdens de staking het afval zoveel mogelijk thuis te houden en als het niet anders kan het afval zo klein mogelijk in de container te doen." Ook wordt opgeroepen huisvuilzakken en minicontainers niet aan de weg te zetten.

Verder zet de gemeente gedurende de staking een calamiteitenteam in dat, samen met politie, brandweer en GGD, extra toeziet op mogelijk gevaar voor de voor de veiligheid, openbare orde en de volksgezondheid.