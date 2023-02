Machteloos Ajax speelt gelijk tegen Union Berlin

In het begin van de wedstrijd kreeg Dusan Tadic een aardige kans, maar zijn aanname was niet goed. Verder was er in de beginfase weinig te beleven.

Aanvallend zwak

Union Berlin werd gevaarlijk via een afstandsschot van Jerome Roussillon dat net naast ging. In de ontzettend statische eerste helft gebeurde er verder weinig. Ajax creëerde geen enkele doelpoging.

Na rust kwam het duel meer op gang. Brian Brobbey leek te kunnen scoren, maar Union Berlin-keeper Frederik Ronnow was alert. Aan de andere kant was Ajax-keeper Gerónimo Rulli twee keer belangrijk. Met twee fraaie reddingen wist hij een tegentreffer te voorkomen.

Leven in de brouwerij

In de 65e minuut leek Morten Thorsby de bezoekers op voorsprong te schieten, maar de goal werd afgekeurd vanwege hands. In de laatste tien minuten van de wedstrijd leek Ajax wat meer aan te zetten, maar tot uitgespeelde kansen kwam het niet.

Donderdag 23 februari om 21.00 uur is de return in Berlijn.