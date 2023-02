Stad nl Buurt niet blij met mogelijke komst erotisch centrum: "Het is zó absurd"

Buurtbewoners in Zuid zitten niet te wachten op de komst van een erotisch centrum. De gemeente heeft twee voorkeurslocaties aangewezen in de buurt van de RAI. Een derde optie is midden op de NDSM-werf in Noord. En ook daar staan ze niet te juichen.

Niet één, maar twee locaties in de omgeving van de RAI zijn aangewezen als mogelijke plek voor een toekomstig erotisch centrum: de Groene Zoom en de Europaboulevard, In het centrum komen ongeveer honderd werkplekken voor diverse sekswerkers (vrouw, man, transpersonen/lhbtiq+). Met daarnaast ruimte voor 'zorg en veiligheid, horeca, entertainment, cultuur en educatie', schrijft de gemeente. Kindvriendelijke buurt Maar waarom moet dat midden in een woonwijk, vragen de buurtbewoners zich af. "Misschien is het leuk voor de mannen op de beurs, maar het past niet in deze kindvriendelijke buurt. Er zijn parken om de hoek en veel scholen. Het is een beetje gek." Een andere bewoner maakt zich vooral zorgen over de veiligheid. "Je wil niet weten wat voor overlast het geeft alleen al voor de parken. Maar ook al die ritjes 's avonds. En de aanpalende meuk, het foute publiek - sorry hoor - dat het met zich meebrengt."

"Dat denk ik ook," zegt Robbie van broodjeszaak de Nieuwe Rai, recht tegenover het congrescentrum. "Je krijgt misschien dingen die je helemaal niet wil, met heroïne en troep en zo. Zwervers en troep. Nee, dat moet hier echt wegblijven." Ook de VVD en het CDA in stadsdeel Zuid zijn fel tegen de komst van een erotisch centrum, zo lieten ze gisteren al weten. Fractievoorzitter Claudia van Zanten (VVD): "Het belangrijkste bezwaar voor ons is dat dit een woonwijk is. Beide locaties staan in een woonwijk. Er is hier een ROC ook vlak voor de deur."

Ook voor de derde voorkeurslocatie - Docklandsplot op de NDSM-werf - gaan de handen niet op elkaar. Reinout Ezinga - eigenaar van restaurant IJver - heeft helemaal geen zin in deze nieuwe 'buren'. "Ze hebben het over entertainment, horeca en educatie. Alsof het echt een leuke plek gaat worden. Maar dat gaat het natuurlijk niet worden. Het wordt natuurlijk een grimmige plek waar een bepaald soort mensen op afkomt. En dat past totaal niet binnen wat er hier gebeurt. En binnen de functie van dit gebied. Dus nee, wij staan er niet bepaald achter."

Reactie Brahim Abid (stadsdeelvoorzitter Noord): 'Er zijn drie zoeklocaties in beeld. Nu roepen dat het in Noord niet kan is voorbarig. Mijn eerste reactie is wel dat ik me sterk afvraag of NDSM-Oost, als specifieke locatie in Noord, een goede locatie is.'