Liveblog afvalstaking, dag 3: akkoord over cao, staking per direct beëindigd

De staking van de reinigers is nu twee dagen bezig en de effecten ervan zijn terug te zien op straat. Zo liggen er op veel plekken in de stad, met name in de binnenstad, enorme hopen met vuil. Maar wat dat betreft goed nieuws, woensdagochtend om 8.30 uur is bekend gemaakt dat er een akkoord is over de cao en dat de staking per direct zal worden beëindigd.