Women in Street Art: "Vrouwen moeten een inhaalslag maken"

De wereld van straatkunstenaars bestaat anno 2023 nog altijd voornamelijk uit mannen. STRAAT, het grootste graffiti en street art museum ter wereld, gevestigd op de NDSM-werf, wil daar verandering in brengen met de nieuwe expositie 'Women in Street Art'. De expositie is vanaf vandaag te bewonderen. AT5 nam alvast een kijkje.

De werken van de expositie zijn groot van formaat, en allemaal gemaakt door vrouwen. De organisatie van STRAAT wil daardoor zichtbaarheid voor vrouwelijke rolmodellen in street art creëren. Dit doet de organisatie door straatkunstenaressen vanuit de hele wereld naar Amsterdam te halen. "Het bijzondere hieraan is dat de kunstenaressen het werk ter plekke in het museum maken, en niet bijvoorbeeld thuis in een studio", aldus David Roos, de curator van het museum.

Mick La Rock Mick la Rock is een van de eerste vrouwelijke straatartiesten van Amsterdam. Ze benadrukt de urgentie van een tentoonstelling zoals deze: "Ook al zijn we nu in 2023, het is nog altijd bijna 60% man, 40% vrouw, of zelfs slechtere verhoudingen. Er moet gewoon echt een inhaalslag gehaald worden." Volgens haar kan een expositie zoals deze zeker bijdragen aan die inhaalslag: "Ik denk dat het voor vrouwen stimulerend werkt om te zien dat dit soort werken van dit soort formaat ook door vrouwen gedaan kunnen worden: net zo makkelijk als mannen."

Lady Aiko Een van de andere vrouwelijke kunstenaressen die ter plekke aan het werk is, is de Japanse straatartiest Lady Aiko. Aiko is een ware legende in de street art wereld. Ze laat zich inspireren door wijken en reclame in New York, de plek waar ze zelf is gevestigd. Het is voor het eerst dat ze werk maakt voor een museum in Nederland. Naast Aiko zijn ook namen zoals Faith47, Nina Valhoff en Lady Pink te zien in het museum. De tentoonstelling is vanaf vandaag tot 28 mei 2023 te bezoeken in het STRAAT Museum Amsterdam.