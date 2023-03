Oprichter Skere student, Emma Mouthaan: "Zorg dat jongeren onderwijs krijgen over geldzaken"

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart onderzoekt What's Next wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Amsterdam en Noord-Holland. In De Stem Van geven jongeren hun ongezouten mening over de Noord-Hollandse politiek. In deze aflevering spreken we met Emma Mouthaan, oprichter van het Instagram-account @skere_student.

Emma richtte haar platform op nadat ze zelf werd geconfronteerd met een studieschuld van meer dan €62.000. "Het was toen wel echt tijd om in actie te komen en mezelf meer te leren over geldzaken. Ik wilde graag alle informatie die ik had vergaard delen met anderen.”

Actievere rol van de Provincie Emma heeft een sterke mening over geld. "Geld is iets wat iedereen aangaat, dus juist daarom zou iedereen daar een bepaalde basiskennis over moeten hebben.” Ze vindt dan ook dat de provincie een actievere rol moet spelen in het onderwijzen hiervan. “Juist omdat de Provincie ervoor kan zorgen dat het via het onderwijs bij iedereen terecht komt." Iets anders wat de Provincie beter zou kunnen doen volgens Mouthaan is het verbeteren van de ov-verbindingen in het noorden van Noord-Holland. “Zeker de kleine plaatsen buiten Den Helder en Alkmaar zijn gewoon echt slecht te bereiken.”

Quote "Geld is iets wat iedereen aangaat, dus juist daarom zou iedereen daar een bepaalde basiskennis over moeten hebben.” Emma Mouthaan, oprichter van Skere Student

Dagje meelopen Los van de provincie kunnen provinciale politici ook genoeg doen om jongeren beter te betrekken bij de politiek. Emma zou graag zien dat politici zich meer zouden verdiepen in het leven van jongeren, om te zien wat er speelt in hun leven, hoe ze zich verplaatsen en waar ze zich druk om maken. Ze wil politici dan ook aanraden om eens een dag mee te lopen in het leven van jongeren. Verder vindt ze ook dat jongeren zelf hun verantwoordelijkheid moeten pakken door te stemmen. “Als je iets te klagen hebt moet je eigenlijk wel stemmen, want anders vind ik stiekem wel dat je minder recht van spreken hebt als je het ergens niet mee eens bent.”