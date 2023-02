Brand in fietsenwinkel aan Europaplein

In een fietsenwinkel aan het Europaplein in Zuid heeft vanavond enige tijd brand gewoed. De brand is inmiddels geblust, niemand raakte gewond.

"De brand ontstond in een kelder onder de fietsenwinkel", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen AT5. "De kelder is breder dan de winkel zelf, daardoor was het in eerste instantie lastig om in te schatten waar de rook vandaan kwam. Gelukkig kwamen we er uiteindelijk toch vrij snel achter waar de brand woedde en die hadden we ook niet lang daarna onder controle."

Restaurant

De brandweer haalde onder meer een paar brandende accu's uit de winkel, maar de brand in de accu's hoeft niet de oorzaak van de brand te zijn. Want hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk.

Naast de winkel zit een restaurant waar op het moment van de brand zo'n twintig mensen zaten te eten. De brandweer verzocht hen tijdens het blussen van de brand om het restaurant te verlaten. Op dit moment is de brandweer bezig om de rook uit het pand te verdrijven.