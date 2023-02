Ajax kon de Berlijnse muur van Union gisteren helaas niet slopen; zondag wacht alweer een uitduel in de competitie bij Vitesse. Kale & Kokkie zien, net als trainer John Heitinga, wel een stijgende lijn. "Vanaf nu gewoon alles winnen. Er is nog 40 miljoen te verdienen aan het einde van de rit."

