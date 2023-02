Het is vandaag precies 82 jaar geleden dat in Amsterdam op grote schaal het werk werd neergelegd als reactie op razzia's van de nazi's, waarbij honderden Joden werden opgepakt. De Februaristaking was het enige grote en openlijke protest in Europa tegen de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kijk hieronder de herdenking bij De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein terug.