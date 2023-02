Skatepark voor vrouwen en queer-personen geopend in Zuidoost: "Hier word je aangemoedigd"

Sinds vandaag is het skatepark 'New Wave' op de Paasheuvelweg in Zuidoost officieel geopend. Het park is speciaal voor vrouwen en mensen die queer zijn. "We willen de skatecultuur wat inclusiever en liever maken."

New Wave is niet nieuw in Amsterdam. Initiatiefnemer Selma Hamouda organiseerde al vaker skate-avonden voor de LHBTIQ+-community. "We konden in Noord bij een ander skatepark terecht", vertelt ze. "En verder waren we vooral buiten, maar dan ben je heel afhankelijk van het weer." Nu hebben de mensen die bij Hamouda's evenementen langskwamen een hele eigen plek. "Een soort huisje, een stabiele basis."

Masculiene wereld

Waarom er een skatepark moet zijn voor queers en vrouwen alleen, daarover vertelt Hamouda: "De skatewereld is een masculiene wereld." Het gaat volgens haar vaak over 'toffe tricks' doen en 'je ruimte innemen'. Een andere skater is het daarmee eens. "Vaak is het best competitief." Het is daarom voor beginners vaak lastiger om die 'ruimte' in te nemen, omdat sommigen zich geïntimideerd voelen, zegt Hamouda.

Olympisch skateboarder Roos Zwetsloot gaat ook trainen in het nieuwe skatepark. Haar team heeft samen met mensen van New Wave en Women Skate the World de baan ontworpen en mogelijk gemaakt.

Bondgenoten

Maar bij New Wave word je aangemoedigd door de rest, vertellen de skaters. "We sluiten inderdaad cis heteromannen uit voor sommige evenementen. Maar dat is met het doel om mensen te laten komen die nu niet naar een skatepark komen", aldus Hamouda. Helemaal mensen uitsluiten willen ze niet. "Allies zijn ook welkom, dat zijn mensen die de ruimte die vrouwen en queer-personen nodig hebben respecteren en onze missie steunen."