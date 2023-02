Man gewond na steekpartij Oosterpark, verdachte gevlucht

Een man is rond 21.45 uur gewond geraakt bij een steekpartij in het Oosterpark. Vermoedelijk ontstond er een ruzie tussen een groepje mannen die vaker samen in het park rondhangt. De politie is nog op zoek naar de verdachte.

Wat er precies heeft plaatsgevonden in en rondom het Oosterpark, is nog niet bekend. De gewonde man werd op de Wijttenbachstraat aangetroffen. Volgens een getuige is het slachtoffer in zowel zijn borst, buik en billen gestoken.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een ruzie tussen een groepje mannen plaatsvond. 'Mogelijk gaat het om een steekpartij en kent het clubje mannen elkaar al langer.' "De gewonde man wordt op dit moment door ambulancepersoneel nagekeken op zijn verwondingen." Volgens een getuige is de man inmiddels naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

De politie is nog op zoek naar de verdachte en getuigen. Ook is de districtsrecherche is ter plaatse om onderzoek te doen naar het voorval.