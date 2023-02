Stad nl "Het is gewoon een resort hier man": De Straten op Memeleiland

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op Memeleiland waar 195 jongeren in het begin van dit jaar de sleutel van het hun nieuwe woonplek kregen.

In totaal komen er 455 jongvolwassenen tussen de 18 en 28 jaar wonen midden in de Houthavens. Storm, die zijn naam zeker eer aan doet, zit in de laatste fase van zijn studie aan de Filmacademie. Hij is superblij met zijn nieuwe woning: "Het is natuurlijk een triple A location, dus dat die grond nu benut wordt dat is alleen maar mooi". Storm doet een oproepje aan zijn buren: "ik zou gewoon zeggen tegen mijn medebewoners "houd het netjes" (..), jullie kunnen allemaal een gratis asbak halen". Naast actieve buurtbewoner is Storm ook vrijwilliger bij de brandweer. Hij laat ons zien hoe hij zijn huis verlaat als de pieper hem oproept.

Faas heeft zijn woonplaats Utrecht sinds januari ingeruild voor Amsterdam, maar blijft trouw FC Utrecht fan. Hij laat ons kennismaken met Argentijnse thee die op een speciale manier wordt klaargemaakt: "ik weet niet of je het heel lekker gaat vinden". Binnenkort organiseert Faas met zijn huisgenoten een housewarming. We vragen ons af of buurtbewoners de studentenfeestjes zullen horen, Faas hoopt dat het meevalt: "Er zit nu nog geen water in de gracht dus misschien dat dat helpt voor de demping?"

Daarom testen we, voordat Faas zijn housewarming geeft, hoe hard de muziek aan de overkant klinkt. Overbuurvrouw Floortje kijkt uit op de nieuwe jongerenwoningen: "Als ik het zie elke keer dan denk ik van wauw wat boffen die jongeren dat ze hier mogen wonen, echt supertof toch".

