Ruim 25.000 kaarten verkocht voor vrouwenklassieker Ajax-Feyenoord in Arena

Voor de wedstrijd tussen de vrouwen van Ajax en Feyenoord komende zaterdag in de Johan Cruijff Arena zijn al dik 25.000 kaarten verkocht. En dat is een bezoekersrecord in de eredivisie voor vrouwen. Tot nu toe was de drukst bezochte wedstrijd de vrouwenklassieker in Rotterdam vorig jaar mei. Toen kwamen er 14.618 bezoekers.

De kaarten voor deze klassieker gaan dus best hard. Hoeveel kaarten er nog verkocht zullen gaan worden, is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. "We schalen op al gelang de vraag, dus hoeveel kaarten daar nog bij komen, dat kijken we aan", aldus een voorlichter van Ajax.

Het duel in de Johan Cruijff Arena is pas de tweede klassieker tussen de vrouwenteams in Amsterdam. Feyenoord voegde zich in 2021 bij de competitie. Vorig jaar eindigden de Rotterdammers hun eerste seizoen als vijfde. Ajax werd tweede. De eerste Klassieker in De Kuip werd vorig seizoen op 14 mei gespeeld. De ruim 14.000 toeschouwers zagen toen hoe Ajax met 1-4 won. De wedstrijd zaterdag begint 16.30 uur.