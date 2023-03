Stroomtekort Buiksloterham wordt aangepakt: "Bedrijven staan op een wachtlijst"

Het Verkeer is deze keer in Amsterdam-Noord, waar de wijk Buiksloterham met een stroomtekort kampt. Tot nu toe hebben bewoners hier niks van gemerkt. Ondernemers, bedrijven en projectontwikkelaars daarentegen wel. Om te voorkomen dat er binnenkort niet genoeg stroom beschikbaar is, worden nu extra elektrakabels aangelegd.

AT5

Deze kabelwerkzaamheden gaan anders dan normaal. Hier worden de kabels namelijk aangelegd door middel van gestuurde boringen, diep onder de grond. Dat is nodig omdat de grond op deze plek al erg vol ligt met kabels en leidingen en er geen plek meer over was. Momenteel wordt een ring van middenspanningskabels aangelegd in Buiksloterham. De ring loopt vanaf de Papaverweg, via de Ridderspoorweg, Asterweg, Grasweg, onder het Johan van Hasseltkanaal door terug naar de Papaverweg. De kabels worden grotendeels aangelegd via boringen onder de grond. “Bedrijven die zich hier willen vestigen en bedrijven die hier al gevestigd zijn en meer stroom nodig hebben, komen op dit moment op een wachtlijst”, legt Merije Schilder van Liander uit.

Grote buizen gaan de grond in - AT5

Voorbijgangers die we spreken hebben weinig last van de werkzaamheden. “Het bedrijf waar ik werk zit er net voor. Soms moet je even wachten als je naar je werk rijdt, omdat het natuurlijk een éénbaansweg is geworden. Voor de rest, heb ik er weinig last van.”

Gevolgen verkeer Zowel fietsers als het autoverkeer kunnen hun weg gewoon vervolgen. Let wel op, bij sommige locaties is er sprake van een halve rijbaan. Hierdoor moeten fietsers een klein stukje omfietsen. Voor de automobilisten is het belangrijk extra goed op te letten; er rijden namelijk fietsers op de rijbaan. De werkzaamheden zullen vlak voor de zomer klaar zijn. “We verwachten eind juni, begin juli”, aldus Schilder. Een deel van de wachtlijst is dan opgelost.