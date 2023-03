19-jarige Rotterdammer aangehouden na dodelijk ongeval Rembrandtplein

De fietser werd gisteravond rond 23.30 uur ter hoogte van de Halvemaansteeg door een scooterrijder aangereden. Midden op de trambaan raakten zij elkaar. Hulpverlening mocht niet meer baten. De straat werd afgezet en er werd onderzoek gedaan naar het ongeval.

De verdachte werd in de vroege ochtend in Breda aangehouden. Een woordvoerder van de politie: "Er wordt nader onderzocht of hij ook de bestuurder van de scooter was ten tijde van het ongeval."

Het Opsporing Team Verkeer (OTV) van politie Amsterdam doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. Ook worden er camerabeelden opgevraagd en is de politie op zoek naar getuigen van het ongeval.