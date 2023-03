Kale & Kokkie verwachten Feyenoord in halve finale beker: "En dan hopen dat Bergwijn echt los komt"

De winst tegen de Graafschap voor de beker gleed donderdagavond vrij moeiteloos in de tas bij Ajax. Zondag wacht de competitiewedstrijd tegen NEC. Kale & Kokkie zijn ervan overtuigd dat Feyenoord eerst zaterdagavond uit de loting komt als tegenstander voor de halve finale van de KNVB-beker. "Zal wel een warm balletje tussen zitten: iedereen wil een finale Ajax-Feyenoord of Feyenoord-Ajax voorkomen vanwege gedoe met de uitsupporters."

