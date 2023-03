Goudkoorts in de stad: meer mensen kopen én verkopen goud

Amsterdammers beleggen steeds meer in goud. Onder andere bij Goudwisselkantoor zien ze een stijging in het aantal door hen uitgevoerde verkopen: dat is 35 procent meer dan een jaar geleden. Opvallend is wel dat ook steeds meer mensen hun goud vérkopen. "Het vermogen neemt toe aan de ene kant, maar de geldnood is ook hoger aan de andere kant."

Het aantal verpandingen van munten, baartjes, maar ook sieraden en horloges is toegenomen met 43 procent, vertelt Geertjan Keijzer van Goudwisselkantoor. Als je kijkt naar alleen goud is het toegenomen met meer dan 20 procent. "Best schokkend", geeft Keijzer toe. In de zaken van Keijzer kun je niet alleen goud en zilver verpanden, maar ook investeren in edelmetaal. En ook het aantal transacties is daar toegenomen: landelijk met 25 procent, maar in onze stad met 35 procent.

'Rots in de branding'

"Goud is altijd al een stabiele investering geweest", vertelt edelmetaalspecialist Bart Brands bij GoldRepublic. "Het is al zesduizend jaar de standaard. Als we kijken naar ons monetair systeem, heeft alles zijn oorsprong in die ultieme vorm van geld en dat is goud." Brands noemt goud 'een soort rots in de branding'."En die 'rots' hebben mensen juist nu nodig volgens hem, mede door de hoge inflatie.