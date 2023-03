Toch nog een beetje winters: dagelijks kans op sneeuw in de stad

Het wordt de komende week winters in de stad. Vanwege de koude temperaturen in de lucht is er dagelijks kans op sneeuw.

Vanwege een noordwestenwind wordt het de komende week weer kouder. De maximale temperatuur blijft overdag steken op zo'n vijf graden Celsius. In de nacht dalen de temperaturen onder het vriespunt. Ook gaat de komende week gepaard met buien. Dat kan 'gewoon' wat regen zijn, maar de kans op hagel en sneeuw is ook zeer aanwezig.

Sneeuwpret?

"Wat er gaat vallen ligt een beetje aan de timing van de bui", legt een meteoroloog van Weeronline uit aan AT5. "Als het koud genoeg is dan kan daar zeker sneeuw of hagel tussen zitten. Als dat overdag valt dan is het meer kortstondig wit in de stad. De temperaturen zijn dan te hoog voor de sneeuw om te blijven liggen. Als het in de nacht valt dan kunnen we wakker worden met een laagje sneeuw. Dinsdag, woensdag of donderdagochtend kan dat her en der gebeuren." De kans dat dat gaat gebeuren ligt volgens Weeronline tussen de 30 en 40 procent.

Toch verwacht de meteoroloog geen sneeuwpret in de stad. De sneeuwdeken die eventueel over de stad kan gaan liggen zou namelijk maximaal maar een paar centimeter zijn. Ook de temperaturen worden overdag te hoog voor de sneeuw om te blijven liggen. "Voor grootschalige sneeuwpret komt dit weer twee maanden te laat."