Grote opkomst Feminist March op de Dam, "Ik wil met iedereen solidair zijn"

Duizenden mensen verzamelden zich vanmiddag op de Dam voor de Feminist March 2023. Dit in aanloop naar Internationale Vrouwendag op woensdag 8 maart. Iedereen staat er met een andere reden, of juist om iedereen te steunen. "Ik sta hier in solidariteit voor iedereen die hier vandaag is, voor welke reden dan ook.''

Rond 13.00 staat de Dam vol mannen en vrouwen. Er wordt gezongen, gedanst en er zijn speeches. Sommigen komen op voor een specifieke groep vrouwen: "Ik sta hier omdat de positie van de alleenstaande ouder ontzettend kwetsbaar is. We behoren tot de armste en eenzaamste doelgroepen van Nederland.''

En er zijn niet alleen vrouwen aanwezig, ook mannen strijden op de Dam voor gelijke rechten. "Ik vind dat met name witte mannen meer moeten doen. Want het is gewoon een feit dat we met meer privileges geborgen zijn.''

Solidariteit

Voorheen stond de demonstratie bekend als de Women's March Nederland. De mensen die op de mars zijn afgekomen reageren positief op de naamsverandering: "Ik denk dat de mars dit jaar een stuk inclusiever is. Het gaat niet alleen om vrouwen, maar ook om mensen die zich anders identificeren. Daarmee is dit denk ik voor veel meer mensen een veiligere plek." De mars wordt sinds een aantal jaar georganiseerd in Amsterdam en trekt vaak een paar duizend mensen aan. Ook Fatihya Abdi, gemeenteraadslid PvdA, is aanwezig: "Ik ben hier vooral om mijn solidariteit te tonen, maar ook om te leren en te luisteren."