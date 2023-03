Veel treinproblemen rond Amsterdam, ProRail kan ze vannacht pas verhelpen

De problemen begonnen tijdens de ochtendspits, toen er tussen Amsterdam Centraal en Leiden Centraal meerdere treinen uitvielen.

Spoorstaafbreuk

Dat probleem was later op de ochtend alweer verholpen, maar andere storingen zijn nog niet verdwenen. Zo zijn er bij de stations Amsterdam-Zuid en Haarlem spoorstaafbreuken geconstateerd en is er op CS sprake van een wisselstoring door een kapot puntstuk in een wissel

Door de problemen zijn alle intercity's tussen Schiphol Airport en Hilversum inmiddels uitgevallen. Ook rijden er geen sprinters tussen Schiphol en Diemen Zuid. Tussen Schiphol en Utrecht rijdt een deel van de treinen niet.

Personeelstekort

Alle drie de defecten moeten eerst gerepareerd moeten worden, voordat er weer een normale treindienst overheen kan, laat ProRail weten. Door een tekort aan personeel kunnen de werkzaamheden op zijn vroegst vannacht pas beginnen.