Programma in Pakhuis de Zwijger uitgesteld na nieuws over angstcultuur

Het programma Woontop Jongerenhuisvesting, dat maandagavond in Pakhuis de Zwijger georganiseerd zou worden, is op het laatste moment uitgesteld. Het heeft te maken met het afzeggen van wethouder Zita Pels, die zich gistermiddag afmeldde omdat ze eerst het gesprek tussen collega-wethouder Touria Meliani en de Raad van Toezicht van het debatcentrum wil afwachten.

Afgelopen weekend raakte de directie, Egbert Fransen en Hester Tiggeloven, van het debatcentrum in opspraak. Er zou onder hun bewind jarenlang sprake zijn geweest van een angstcultuur, werd duidelijk in een onderzoek van het Parool.

Een woordvoerder van Pels zegt dat de wethouder gistermiddag aan Pakhuis de Zwijger heeft laten weten dat ze toch niet komt. Op de Woontop zou Pels onderdeel uitmaken van een panel waar ze met mensen van wooncorporaties, wooncoöperaties, vastgoedbeleggers en actiegroepen zou praten over huisvesting voor jongeren in de stad.

Het gesprek met de Raad van Toezicht voert Meliani dus naar aanleiding van de in opspraak geraakte directeur Fransen en mededirecteur Tiggeloven. De twee zijn ook getrouwd met elkaar. Volgens oud-medewerkers creëerde Fransen jarenlang een angstcultuur binnen het debatcentrum. Tiggeloven was daarnaast tot twee jaar geleden ook vertrouwenspersoon, waardoor werknemers het gevoel hadden niet met klachten over Fransen bij haar terecht te kunnen. Na de publicatie van het artikel zijn ze teruggetreden.

Basis

Het afzeggen van Pels was voor Pakhuis de Zwijger in ieder geval reden om het programma naar een nader te bepalen avond te verplaatsen. "Wonen is een issue waar de politiek een belangrijke rol in speelt", zegt Maurits Groen, voorzitter van de Raad van Toezicht. "Zonder de wethouder valt een belangrijke basis voor het gesprek weg."

De rest van de programmering in Pakhuis de Zwijger gaat zoveel mogelijk door, laat Groen weten, "maar het kan zijn dat er hier en daar nog iets wegvalt." Volgens Groen wordt er op dit moment "hard gewerkt om op korte termijn met een oplossing te komen."