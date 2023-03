Politie toont beelden van verdachte die handgranaat neerlegt bij pand Amstelveenseweg

De politie heeft beelden vrijgegeven van een verdachte in het onderzoek naar een handgranaat die afgelopen december bij een pand op de Amstelveenseweg in Zuid werd neergelegd.

De politie kreeg in de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 december rond 03.30 uur een melding dat er een verdacht pakket was aangetroffen voor een pand aan de Amstelveenseweg. Nader onderzoek wees uit dat het om een handgranaat ging.

De toegesnelde politie zette de omgeving af en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) wist de handgranaat veilig te stellen en af te voeren. De afgelopen maanden is er door rechercheurs uitgebreid onderzoek verricht. Op camerabeelden is een verdachte in donkere kleding te zien die iets voor het pand neerlegt.

Volgens de recherche valt de manier van lopen van de verdachte op en is dat mogelijk iets waaraan mensen diegene zouden kunnen herkennen. Wie informatie heeft over de verdachte op de beelden, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

De handgranaat werd neergelegd voor een pand dat vanwege verbouwing leegstond. Het pand werd kort na de vondst van de handgranaat door burgemeester Femke Halsema voor zeker zes maanden gesloten. Zowel de pandeigenaar als de huurder lieten destijds weten het niet eens te zijn met de sluiting.