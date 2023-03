Huizenprijzen stegen afgelopen decennium in Haarlem en Zaanstreek het snelst, en het langzaamst

De gemiddelde huizenprijs is sinds 2013 het hardst omhoog geschoten in de regio's Haarlem, Groot-Amsterdam, en de Zaanstreek. Die prijzen zijn dan misschien wel over de kop gegaan, en deze regio's horen nog steeds bij de duurste regio's van het land, maar sinds 2019 zijn dit ook de regio's waar de stijging het meest is getemperd.

In alle drie de regio's steeg de gemiddelde huizenprijs ten opzichte van 2013 met bijna 130 procent, wat ze de sterkste stijgers in Nederland maakt. In de cijfers is een algehele druk op het Noord-Hollandse deel van de Randstad te zien: in de IJmond zijn de prijzen ten opzichte van 2013 met 120 procent gestegen.

Opvallend is dat die sterke stijging ook een andere kant heeft. In 2019 is een duidelijke kentering te zien in de cijfers, waarbij de huizenprijzen in de Randstad veel minder hard stijgen, en juist woningen in buitengebieden als Delfzijl, Oost-Groningen en Zuidwest-Gelderland snel in prijs stijgen.

Bekijk hieronder op de kaart de prijsstijging per regio