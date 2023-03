Holi Phagwa feest in Zuidoost: muziek, dans, heel veel kleur én voor vriend en vijand

Het zogenoemde Holi Phagwa feest, is een kruising tussen nieuwjaar en een offerfeest. De Hindoestanen wensen elkaar 'Subh Holi', wat zoiets als 'gelukkige lente' betekent. Met zang en dans vieren ze de overwinning van het goede op het kwade. Maar voor de Hindoestanen betekent het feest vooral: elkaar bedelven onder felgekleurd poeder. Het gekleurde poeder symboliseert de natuur die in bloei staat.

De bezoekers van de viering op het Groot Bijlmerplein zijn blij met de viering in de stad. "Fantastisch. Het is fijn om een Hindoeïstisch feest te vieren. Je ziet de pret, je ziet hoeveel mensen er omheen zijn. Het is echt geweldig."