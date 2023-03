Scooterrijder zwaargewond door eenzijdig ongeval in Amstelveen

Een scooterrijder is vanavond zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Amsterdamseweg in Amstelveen. Het slachtoffer was niet meer bij bewustzijn.

Rond 19.50 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Vanwege de medische toestand van het slachtoffer, die onder meer verwondingen had op zijn hoofd, werd er ook een mobiel medisch traumateam opgeroepen.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie is een onderzoek gestart. "Er wordt nog onderzocht of de scooterrijder de controle over het stuur is verloren of dat diegene ergens tegenaan gereden is", zegt een woordvoerder van de politie.

Eerder op de avond, rond 19.15 uur, vond er ook al een eenzijdig ongeval met een scooterrijder plaats. Dat gebeurde op de Witte de Withstraat in West. Over de verwondingen van dat slachtoffer is weinig bekend, maar het lijkt er wel op dat het minder ernstig was dan bij het ongeval op de Amsterdamseweg.