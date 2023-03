Twee mannen aangehouden na ontdekking drugslab op Keizersgracht

Bij de woning aan de Keizersgracht waar de politie gister een drugslab ontdekte zijn twee mannen aangehouden. Welke rol de mannen precies hebben bij het lab wordt nog onderzocht, met die reden geeft de politie geen verdere info over het tweetal.

Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Gistermiddag kreeg de politie een melding binnen over de aanwezigheid van drugs in het grachtenpand. Volgens de woordvoerder troffen de agenten van alles aan wat nodig is voor het maken van drugs, waaronder vaten.

Explosievenverkenner en EOD

Vanwege de vondst werden de explosievenverkenner en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen om onderzoek te doen. De woordvoerder laat weten dat er geen explosieven stoffen in het pand aanwezig waren en dat omwonenden ook niet uit hun woning hoefden.

De mogelijke drugs die politie aantrof en de spullen waar deze mee kunnen worden gemaakt zijn in beslag genomen. Het is nog onbekend om welke stoffen het precies gaat.