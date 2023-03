Oké, het speelkwartier is over; de competitie belandt voor Ajax in een cruciale fase. Eerst Heerenveen, dan Feyenoord, en de maand erna AZ en PSV. Ook wacht de halve finale zonder uitsupporters in de Kuip. Hebben Kale & Kokkie er vertrouwen in? "Het is nu knokken voor elke meter, als het moet tot in de kleedkamer."