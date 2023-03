Overleden personen gevonden in Vondelpark en aan Buikslotermeerdijk

In het Vondelpark is aan het einde van de ochtend een lichaam aangetroffen. Over de identiteit is nog niets bekend. Vooralsnog gaat de politie niet uit van een misdrijf. Aan het begin van de middag werd er aan de Buiksloterdijk in Noord ook een lichaam gevonden. Of dit slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen, moet nog worden onderzocht.

AT5

Het gebied in het Vondelpark is tijdelijk afgezet door de politie. Inmiddels is het lichaam weggebracht en wordt het gebied snel weer vrijgegeven, aldus de woordvoerder van de politie. Naar de doodsoorzaak van de overleden persoon wordt nu onderzoek gedaan.

Lichaam gevonden Vondelpark AT5

Aan de Buikslotermeerdijk in Noord is iets voor 14.00 uur stoffelijk overschot gevonden. Naast politie en brandweer is er ook een traumahelikopter op de plek afgestuurd. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het slachtoffer al overleden was toen de hulpdiensten ter plaatse waren. De plek waar het lichaam gevonden is, is voor onderzoek afgezet. Er wordt onder meer onderzocht of het slachtoffer als gevolg van een misdrijf is overleden. Over de identiteit is nog niets bekend.

Stofferlijk overschot Buiksloterdijk Inter Visual Studio

