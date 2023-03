Chauffeur veroordeeld voor verkeersfout waardoor meisje (6) omkwam

Vrachtwagenchauffeur Remco S. is veroordeeld tot een taakstraf van twintig uur en een voorwaardelijke rijontzegging voor het ongeval waarbij in november 2021 een zesjarig meisje omkwam. Volgens de rechtbank had hij extra voorzichtig moeten zijn bij het oversteken van het fietspad nabij het VUmc.

S. reed in de ochtend van 29 november 2021 met zijn vrachtwagen over de Amstelveenseweg richting het VUmc, waar hij horecaspullen moest afleveren. Toen hij rechtsaf het fietspad opdraaide, verleende hij geen voorrang aan een fietser die daar op het fietspad in dezelfde richting reed.

De fietser, met achterop zijn zesjarige dochter in het kinderzitje, reed daarbij tegen de vrachtwagen aan en kwam ten val. S. reed vervolgens over het been van de fietser en zijn dochter heen, waarbij het zesjarige meisje overleed.

Bij de inrit gestopt

S. verklaarde op zitting dat hij stopte voordat hij de afslag nam, vervolgens een andere fietser voorrang verleende en daarna wel goed heeft gekeken, maar dat hij de fietser en zijn dochter niet heeft gezien. Hij was ervan overtuigd dat hij veilig kon optrekken. Uit camerabeelden en onderzoek van de tachograaf, blijkt dat S. inderdaad bij de inrit is gestopt.

De chauffeur draagt het ongeval nog dagelijks met zich mee. Hij ging in traumatherapie, maar wordt volgens zijn advocaat nooit meer de oude. Hij heeft na het ongeval ontslag genomen bij zijn werkgever en werkt inmiddels op oproepbasis als vrachtwagenchauffeur. Hij rijdt alleen nog ritten waarbij hij binnensteden en drukke verkeerslocaties kan vermijden.

"Grotere oplettendheid verwacht"

De rechtbank houdt rekening met het leed dat ook S. heeft ondervonden. Wel vindt de rechtbank dat hij extra voorzichtig had moeten zijn bij het oversteken van het fietspad, vooral omdat er al een andere vrachtwagen op de stoep stond geparkeerd en het nat en schemerig was. Nadat hij was opgetrokken, stopte hij pas nadat hij door omstanders werd gewaarschuwd dat hij over de slachtoffers was heengereden.

"Zeker van verdachte als professioneel chauffeur had in de gegeven situatie grotere oplettendheid en voorzichtigheid mogen worden verwacht. Het zicht vanuit een vrachtwagencabine is over het algemeen beperkter dan vanuit een personenauto. Het had op de weg van verdachte gelegen de betreffende kruising onder de gegeven omstandigheden met (nog meer) terughoudendheid op te rijden", aldus de rechtbank