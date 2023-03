Veel poep maar ook mooie plaatjes door spreeuwenzwermen aan het Sarphatipark

Pieter Bouwman geniet vanaf zijn vaste tafeltje bij Café Krul bijna dagelijks van het ritueel. "Eerst hoor je vanuit een hoek wat geluiden komen", vertelt hij. "Dan wordt het langzaam steeds voller en zwarter in de boom. Eigenlijk alsof er zwarte bladen aanhangen. Dan begint een oorverdovend gekwetter. En dan schiet ineens die hele boom leeg."

"Op dat moment ben je je leven niet meer veilig", vertelt Katharine ten Hoopen van de kralenwinkel tegenover het Sarphatipark. "Dan zijn het een soort bommen en granaten die om je heel vallen als je om die boom loopt. Je ziet dan alle fotograferende mensen ineens tegelijk wegstuiven."

Desoriënterend

De boom dient als verzamelplek voordat de spreeuwen naar hun slaapplek gaan. Dat ze in grote zwermen tegelijk door de lucht vliegen, heeft meerdere functies legt vogelaar Arjan Dwarshuis uit. "Het is als eerste een soort baken aan de horizon voor eenzame spreeuwen. Spreeuwen die in kleine groepjes vliegen, weten op die manier makkelijk waar de grote groep is. Maar nog belangrijker: het is het concept van safety by numbers. Dus als je met heel veel bent, word je minder snel gepakt door roofvogels. En door in van die grote vormen te bewegen, zorgt dat voor verwarring en werkt het desoriënterend voor roofvogels", vertelt hij.

Wie de spreeuwen nog wil zien moet snel zijn. Waarschijnlijk zijn ze volgende week weer vertrokken.