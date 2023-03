De Poezenboot is aan vervanging toe: "Het begint te borrelen en dan komt al het water naar boven"

Overlopende rioolputjes, onaangename temperaturen in de winter en verrot hout dat uit elkaar valt. Na 45 jaar lang zorgen voor katten op De Poezenboot aan het Singel, is de boot nu toe aan vervanging. Daarom is er nu een crowdfunding gestart voor een nieuwe boot.

De Poezenboot werd in 1968 door mevrouw van Weelde opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een begrip. Katten die op straat worden gevonden of waar mensen niet meer voor willen zorgen, kunnen rekenen op een dak boven hun hoofd. In alle jaren dat de opvang bestaat zijn er al duizenden katten opgevangen. Een deel daarvan krijgt ook een nieuw baasje ergens anders.