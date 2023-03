Stembiljetten bij meerdere stembureaus op, stemmen lukt niet: "Bizar"

In verschillende stembureaus lukte het sinds 20.00 uur niet meer om te stemmen, omdat de stembiljetten daar op waren. Dat lieten meerdere Amsterdammers weten aan AT5.

Geen stembiljetten op Hoofddorppleinbuurt

Rij voor Cinetol, Tolstraat Volgende

Het ging onder meer om de Cinetol op de Tolstraat in Zuid. "Ze gaan nu een half uur sluiten", schreef iemand die in de rij stond rond 20.00 uur. "Mensen stappen uit de rij. Er komen mensen aanlopen van andere stembureaus, daar schijnt hetzelfde aan de hand te zijn. Bizar." Een ander die op dezelfde locatie wilde stemmen: "Er stond een hele rij buiten die over een half uur terug moesten komen als ze wilden stemmen. Misschien dat het dan was opgelost." Rond 20.40 uur was het volgens een andere omstander nog steeds niet opgelost. "Bericht dat er weer gestemd kan worden klopt niet. Hier nog steeds geen nieuwe biljetten." Volgens nog een andere tipgever werden de stembiljetten om 20.55 uur gebracht.

Quote "We kunnen niet stemmen!! Wat nu? Er werd gezegd dat andere bureaus ze ook niet hadden" Bezoeker stembureau Albert Neuhuysstraat

In het stembureau aan de Albert Neuhuysstraat in de Hoofddorppleinbuurt speelde dit probleem ook. "We kunnen niet stemmen!! Wat nu?", stuurde iemand rond 20.00 uur via Whatsapp naar AT5. "Er werd gezegd dat andere bureaus ze ook niet hadden. Maar sta nu bij de Leiduinstraat en die heeft ze wel." In het stembureau op het Jacob Marisplein in Zuid waren de stembiljetten volgens iemand die er in de rij stond ook op. "Ik moest snel naar Havenstraat lopen, waar ze ook op waren, mogelijk zouden ze daar gebracht worden. Om 20.45 kunnen stemmen, maar nog een hele lange rij mensen voor de stemplek.

Deze stemming moet zo ongeldig verklaard worden. Stemmen is een recht ook in Amsterdam!

Met mij waren veel mensen boos over dit feit." In de Hallen kon ook niet gestemd worden. Daar werd ook verteld dat er op andere locaties ook geen biljetten meer zijn.

Quote "Ze hadden een uur geleden gebeld en het was nog niet opgelost" Bezoeker stembureau Chasséstraat