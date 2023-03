Tachtig jaar oude populier op Van Beuningenplein wordt gekapt: "Dat wordt huilen"

Op het Van Beuningenplein zijn buurtbewoners en de gemeente met elkaar in gesprek gegaan over de kap van een boom uit 1942. Volgens de gemeente moet de boom door veiligheidsredenen weg, tot grote teleurstelling van de buurt. "Als je dan zo'n oude boom hebt, doe er dan alles aan om die te behouden."

De Italiaanse populier is tachtig jaar oud en volgens de omwonenden van het plein beeldbepalend. "Dat wordt huilen als-ie weggaat", zegt een buurtbewoner die op de boom uitkijkt. Ook een jonge bewoner vindt het verdrietig. "De boom staat er al sinds ik klein was", zegt hij. "Elke dag zie ik de boom als ik uit het raam kijk, maar er komt dus een dag dat ik hem niet meer zie." De boom dempt volgens de bewoners bovendien het geluid uit de speeltuin en biedt bescherming tegen hitte in de zomer.

De communicatie met de gemeente verloopt volgens de buurtbewoners dan ook slecht. Ook Ester Fabriek van stadsdeel West ziet daarin verbeterpunten: "Ik betreur het dat het zo is gegaan. Daarom was het fijn om iedereen vandaag ook echt te spreken."

Boomexpert Marina van Hameren houdt zich al een langere tijd bezig met de boom en samen met andere experts maakte ze de beslissing voor de kap. Naar eigen zeggen deden de experts er niet lichtzinnig over.

"We hebben uitgebreid onderzoek gedaan, maar de boom zal bezwijken onder zijn eigen gewicht." Dat de boom er gezond uitziet, betekent niet dat die dat ook is", legt Van Hameren uit. Met de speeltuin naast de boom is het risico volgens de gemeente dan ook echt te groot, mocht de boom omvallen.

Second opinion

Sommige buurtbewoners hopen op een second opinion, maar de gemeente verwacht niet dat daar een andere conclusie uit zal komen. Wanneer de boom zal worden gekapt, is nog niet zeker. "Zodra het gepland is, brengen wij de omwonenden hiervan op de hoogte."