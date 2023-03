Sterke Vrouwen, Mooie Mannen: Walid Benmbarek over Mohammed Ali en Al Pacino

Nieuw op AT5: het eerste seizoen van Sterke Vrouwen, Mooie Mannen. Celestine Raven interviewt daarin een bijzondere Amsterdammer over welke mensen hem of haar inspireren. In deze aflevering is Walid Benmbarek te gast. Het programma wordt vanavond om 21.30 uur uitgezonden op AT5.

Hij legt in het programma uit waarom Mohammed Ali en Al Pacino hem zo raken. “Ali is verbaal erg sterk en was een goede sportman. Hij voegt de daad bij het woord. En dat wil ik ook. Waarmaken wat je zegt."

Walid Benmbarek is vooral bekend als Adil in Mocro Maffia, maar ook van films als De Broeder, De infiltrant en De Marokkaanse Bruiloft . Vandaag, vrijdag 17 maart, komt de nieuwe serie Hockeyvaders uit op Videoland. Daarin speelt Benmbarek één van de vaders.

“De Islam geeft me rust, wat voor andere yoga is. Het geeft me kracht”

Als hij praat over Al Pacino laat Benmbarek een fragment zien uit Any given Sunday waarin Pacino het footbalteam toespreekt en hen motiveert om te vechten voor elke centimeter. Walid vindt Al Pacino’s acteren overtuigend. Daarnaast noemt hij de speech zelf toepasbaar op het leven: ”Het leven is niet makkelijk en als je iets wilt bereiken, kun je niet stilstaan en wachten."

Ook vertelt hij over een belangrijk onderdeel van zijn leven: “De Islam geeft me rust, wat voor andere yoga is. Het geeft me kracht. Ik kan er op terugvallen.”

