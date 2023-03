Krakers Hugo de Grootkade moeten weg

De krakers die in twee benedenverdiepingen aan de Hugo de Grootkade in West zitten moeten over uiterlijk drie dagen vertrekken. Dat heeft de voorzieningenrechter vandaag geoordeeld.

De Rooms-Katholieke parochie Emmaüs, die eigenaar is van de benedenverdiepingen, was naar de rechter gestapt tegen 'hen die verblijven in de onroerende zaak'. De krakers waren alleen niet komen opdagen bij de zitting. Ze hadden ook geen advocaat gestuurd.

Volgens de voorzieningenrechter is de eis dat de krakers vertrekken 'niet onrechtmatig of ongegrond'. De krakers moeten ook al hun spullen meenemen. Als ze na drie dagen niet vertrokken zijn, kost hen dat 250 euro per dag aan dwangsommen, met een maximum van 10.000 euro.

De krakers moeten ook de proceskosten, 1500 euro, betalen.