Slachtoffer woningbrand De Pijp is bejaarde man: "Je schrikt hier gewoon erg van"

Bij een brand in de Lutmastraat in De Pijp is vanmorgen een bejaarde man om het leven gekomen. De brand ontstond rond zeven uur, de vlammen sloegen al snel uit de achterkant van de woning.

Volgens buurtbewoners is het slachtoffer een man van ongeveer 85 jaar oud, die samen met zijn hoogbejaarde vrouw in de benedenwoning woonde. "Hij zorgde heel goed voor haar, en het was niet zo van dat je dacht 'die mensen hebben meer hulp nodig', maar meer van 'zo zou ik ook later willen zijn'", vertelt een bewoner aan AT5. "Hij was heel aardig. Wanneer hij een verjaardag vierde, kwam hij ons ook altijd taart brengen", zegt een ander.