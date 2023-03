Stad nl Celebrity-spotter Henk 'Ms Bronwater' Jordan overleden: "Je werd altijd vrolijk van hem"

Henk Jordan is woensdag op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. De markante Amsterdammer is voor sommigen misschien beter bekend als 'Ms Bronwater'. Dat is zijn accountnaam op YouTube, waar hij onder andere filmpjes op deelde van beroemdheden. "Hij stelde de leukste vragen of sjanste met de vrouwen."

De nichtjes van Henk lachen als ze over hun oom praten. "Het was echt een superlieve man. Je werd gewoon altijd vrolijk van hem, met z'n aandoenlijke lach", vertelt April Jordan. Ze staan voor Hotel Schiller op Rembrandtplein, waar Henk soms dagelijks te vinden was om artiesten te spotten die naar RTL Late Night gingen. "Dan stond hij hier zo te wachten met zijn cameraatje en als het dan lukte was het: hebbes!", vertelt April verder. Volgens haar stelde hij de leukste en gekste vragen, "of hij sjanste met de vrouwen."

April en Jill Jordan, nichtjes van Henk

Nicht Jill Jordan vult haar zus aan. "Het was niet altijd zo strak als op televisie, maar hij deed het met zijn eigen twist. Zijn persoonlijkheid kwam naar voren in zijn filmpjes." Reggae-zanger Henk was meer dan alleen de 'soort van paparazzo' op YouTube. Hij speelde ook jaren in een reggaeband. Gitarist van de band 'The Tuners' en vriend Nico Olckers, vertelt over die jaren. "Henkie werd nooit boos", zegt hij. "We waren eens een deel van het drumstel kwijt vlak voor het optreden. Henkie was alleen teleurgesteld."

Nico Olckers, oud-bandlid van 'The Tuners'