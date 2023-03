Stad nl “Je ziet een compleet flatgebouw voorbijkomen, heel indrukwekkend”: De Straten op de Amsterdamseweg

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag gaan we zelfs eens over de stadsgrens heen. We gaan op bezoek bij de bewoners die op een steenworp afstand van Westpoort wonen, op de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid.

De Amsterdamseweg loopt langs het Noordzeekanaal van Amsterdam naar Velsen en IJmuiden. Hoewel we ons niet meer in de gemeente Amsterdam bevinden, zijn we wel op Amsterdams grond. De gemeente heeft hier namelijk grote delen van opgekocht om in de toekomst de haven van Amsterdam uit te kunnen breiden. In de huidige haven zijn namelijk plannen voor een nieuwe woonwijk; Haven-Stad.

Marcel zal gelukkig geen last hebben van de toekomstige gemeenteplannen. Hij bezit zijn eigen stukje grond langs de Amsterdamseweg. Inmiddels woont hij hier zo'n vijfentwintig jaar. Het lijkt midden in de bossen, maar binnen een half uur kan hij op de Dam staan. Marcel is een ondernemend figuur en leidt een actief leven, wat te zien is aan de surfplanken tegen zijn muur en de Balinese souvenirs. “Ik ben gaan reizen, de hele wereld rond, overal gesurft en gesnowboard.”

Buiten Marcel's huis komen we Nicole tegen, samen met Joy en Dr. Jones. Nicole heeft een manege aan de Amsterdamse weg en heeft met Joy en Dr. Jones twee van haar beste paarden van stal gehaald. Nicole neemt ons een stukje mee over de Amsterdamseweg. “Paarden zijn echt gevoelsdieren”, zegt ze over haar liefde voor paarden. “Ik denk dat het je best een machtig gevoel kan geven als je zo'n dier onder controle kan houden.”

Joy en Dr. Jones brengen ons vervolgens naar Sytze. Hij heeft dan misschien zelf geen paarden, maar zijn huis is zeker ook een gezellige beestenboel. Hij woont direct aan het Noordzeekanaal, in een voormalige woning van Rijkswaterstaat. Hier heeft hij uitzicht over alle schepen die de haven in- en uitvaren. Van kleine binnenvaartschepen tot grote tankers en cruiseschepen. Sytze is een uitstekende gesprekspartner hierover, want zelf werkt hij als elektrotechnicus op schepen over de hele wereld. “Het kan zomaar zo zijn dat er een kortsluiting is in twee draadjes, dan vlieg je de halve wereld over om die aan te leggen.”

